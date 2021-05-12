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Papiss Cisse'den Sivasspor maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalar!

Süper Lig'de zirvenin karıştığı süreçte Fenerbahçe Sivasspor maçı yenilgisi ile büyük bir darbe alırken Papiss Cisse maç sonu açıklamaları ile dikkat çekti. Şampiyonluk için açıklamalarda bulunan Cisse son maçta ellerinden geleni yaparak savaşacaklarını açıkladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:12
Papiss Cisse'den Sivasspor maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalar!
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Fenerbahçe’nin ligin son maçında Sivasspor’a 2 – 1 kaybetmesi sonrasında oyuncular eleştirilerin odağında yer alırken maç sonu Papiss Cisse’nin açıklamaları merak edilmeye başlandı. Papiss Cisse açıklamalarında halen şampiyonluk iddiaları olacağını açıklarken maçı kazanarak beklemeye başlayacaklarını açıkladı.

Papiss Cisse’den şampiyonluk açıklamaları

Türkiye’nin en büyük 3 kulübünden birisi olan Fenerbahçe’nin sezon başında Kasımpaşa’da kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Papiss Cisse Sivasspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında şampiyonluk için şansın devam ettiğini belirtirken Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybetmesi durumunda şampiyon olabiliriz dedi.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 03:12
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivassporPapiss CisseMaç SonuAçıklama
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