Papiss Cisse'den Sivasspor maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalar!

Fenerbahçe’nin ligin son maçında Sivasspor’a 2 – 1 kaybetmesi sonrasında oyuncular eleştirilerin odağında yer alırken maç sonu Papiss Cisse’nin açıklamaları merak edilmeye başlandı. Papiss Cisse açıklamalarında halen şampiyonluk iddiaları olacağını açıklarken maçı kazanarak beklemeye başlayacaklarını açıkladı.

Papiss Cisse’den şampiyonluk açıklamaları

Türkiye’nin en büyük 3 kulübünden birisi olan Fenerbahçe’nin sezon başında Kasımpaşa’da kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Papiss Cisse Sivasspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında şampiyonluk için şansın devam ettiğini belirtirken Beşiktaş ve Galatasaray’ın kaybetmesi durumunda şampiyon olabiliriz dedi.