Paixao yine gol kralı oldu

TFF 1.Lig’de 34 haftalık normal sezon sona ererken gol krallığı da netlik kazandı.’ın 36 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusuligde oynadığı 33 maçta İzmir ekibine 22 gollük kaydederek üst üste 3. kez gol krallığı unvanını kazandı. Paixao bu durumla beraber TFF 1.Lig ‘de üst üste 3 kez gol kralı unvanını alan tek oyuncu olma şerefine erişti. Marco Paixao Altay’a transfer olduğu ilk sezonda 29 gol, ikinci sezonunda 22 gol atarak bu başarıyı kazanmıştı. Deneyimli oyuncu ligde çıktığı toplamda 102 maçta 74 gol ve 10 asist ile oynadı.

Altay, oyuncusunun da katkısıyla ligi 5. sırada tamamladı ve Play-Off yarı finalinde İstanbulspor ile eşleşti.