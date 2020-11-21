Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Ozan Tufan’ın talipleri artıyor. Genç oyuncu daha önce Premier Lig’de forma giymek istediğini söylemişti. 24 yaşındaki oyuncu 2 sezon önce Crystal Palace ile anlaşmış ancak transfer son anda iptal olmuştu.

Yeni sezonda’nin Trabzonspor’u 3-1 yendiği maçı izleyen Fransız Kulübü Lyon’un temsilcileri Ozan Tufan için olumlu rapor verdi. Fransız kulübünün ardından Milli takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Tufan’a İngiliz ekibi Leicester City’de talip oldu. İngiliz ekibinin yetkilileri oyuncunun menajeri Utku Cenikli ile iletişime geçerken oyuncu hakkında bilgi aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Leicester City’nin Milli futbolcu için tüm şartları zorlayacağı yazıldı.

Öte yandan sarı lacivertli kulüp Ozan Tufan için 20 milyon euroluk bir transfer bedeli istiyor. Genç oyuncunun sözleşmesinde de 20 milyon Euroya serbest kalır maddesi yer alıyor. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu bu rakamın altına oyuncunun gitmesine sıcak bakmıyor.