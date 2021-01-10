Ozan Tufan için 15 milyon Euro!

Sezon başında yaptığı transferler ile adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Ocak ayı ara transfer döneminde de Mesut Özil bombasını patlatmaya hazırlanırken gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Ligde gösterdiği performans ile Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken Ozan Tufan’ın satışı için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Ozan için resmi teklif yaptı.

Ozan’ın altenatifleri belirleniyor

Alman ve Fransız kulüpleri tarafından da mektup alan Fenerbahçe Ozan’ın satışı ile birlikte kasayı rahatlatmak istiyor. Alanya maçı için İtalya’dan Milan, Torino, Verona ve Bologna’nın Scout ekipleri gelirken ilk defa kariyerinde 2 asist yaptı ve Scoutlardan tam not aldı.

Mesut Özil transferinde ki pürüzlerin giderilmesi için çalışmalar devam ederken ilerleyen günlerde Mesut’un Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Ozan Tufan bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ederken piyasa değerini 10 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Fenerbahçe’nin Ozan Tufan’dan beklediği tutar ise en az 15 milyon Euro olarak açıklandı.

Ozan’ın takımdan ayrılma ihtimali üzerine 6 numara pozisyonu için araştırmalar başlayan Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ve Sosa’nın sık sakatlanmaları nedeni ile transfer yapılacağı belirtildi. Başta Emre Belezoğlu olmak üzere teknik heyet Ozan’ın yerine gelebilecek isimlerin araştırmalarına devam ediyor.