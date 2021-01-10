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Ozan Tufan için 15 milyon Euro!

Bonservis değeri belirlenen Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'nin beklentileri de açıklandı. Satışın olması ihtimalinde kasanın rahatlayacağı belirtilirken Ozan Tufan için resmi teklifler yapılmaya devam ediyor.

10 Ocak 2021 Pazar 17:12
Ozan Tufan için 15 milyon Euro!
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Sezon başında yaptığı transferler ile adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe, Ocak ayı ara transfer döneminde de Mesut Özil bombasını patlatmaya hazırlanırken gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Ligde gösterdiği performans ile Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken Ozan Tufan’ın satışı için görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich Ozan için resmi teklif yaptı.

Alman ve Fransız kulüpleri tarafından da mektup alan Fenerbahçe Ozan’ın satışı ile birlikte kasayı rahatlatmak istiyor. Alanya maçı için İtalya’dan Milan, Torino, Verona ve Bologna’nın Scout ekipleri gelirken ilk defa kariyerinde 2 asist yaptı ve Scoutlardan tam not aldı.

Ozan’ın altenatifleri belirleniyor

Mesut Özil transferinde ki pürüzlerin giderilmesi için çalışmalar devam ederken ilerleyen günlerde Mesut’un Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Ozan Tufan bu sezon gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ederken piyasa değerini 10 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Fenerbahçe’nin Ozan Tufan’dan beklediği tutar ise en az 15 milyon Euro olarak açıklandı.

Ozan’ın takımdan ayrılma ihtimali üzerine 6 numara pozisyonu için araştırmalar başlayan Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci ve Sosa’nın sık sakatlanmaları nedeni ile transfer yapılacağı belirtildi. Başta Emre Belezoğlu olmak üzere teknik heyet Ozan’ın yerine gelebilecek isimlerin araştırmalarına devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOzan Tufan15 Milyon EuroTransfer
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