Ozan Tufan gösterdiği performans ile dünya devlerinin dikkatini çekti!

Son yılların en iyi Türk orta saha oyuncusu olarak gösterilen Ozan Tufan Fenerbahçe’de ve milli takımda gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 2019 – 2020 sezonu ara transfer döneminde Premier Lig’e gitme durumu ile gündeme gelen Ozan Tufan’ı Fenerbahçe bırakmazken milli takımda ki performansı ile tekrar İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.

Son olarak Almanya – Türkiye arasında oynanan maçta inanılmaz bir gole imza atan Fenerbahçe’nin orta sahası Ozan Tufan İngiliz kulüplerinin dikkatini çekerek büyük isimlerden tam not aldı.

20 milyon Euro’ya serbest kalır

Fenerbahçe Ozan Tufan’ı elinde tutmak istese de otorite kulüpler oyuncu ile ilgilenmeye devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton ve Tottenham transfer ekipleri Ozan’ı yakından takip ederken 20 milyon Euroluk serbest kalma bedelini göze almış durumdalar.