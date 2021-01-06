Ozan Tufan Ada yolcusu! Crystal Palace ve West Bromwich albion Ozan için yarışıyor

Adı İngiliz ekipleriyle birçok kez anılan ve daha önce Crystal Palace’ın kapısından dönen Ozan Tufan’ın talipleri arttı. Yeni sezonda Fenerbahçe ve milli takımdaki performansıyla beğenileri toplayan Ozan Tufan’a Crystal Palace’ın ardından bir başka İngiliz ekibi West Bromwich Albion da talip oldu.

İki ekibinde oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istediği söylenirken, yöneticilerin görüşme yaptığı ifade ediliyor.

Yaz transfer döneminde de İngiliz ekiplerinden teklif alan Ozan Tufan Fenerbahçe’de kalmıştı. Devre arası transfer dönemiyle birlikte yeniden tekliflerin gelmesinin ardından görüşmeler başladı. Crystal Palace Fenerbahçe’ye 10 milyon Euro teklifte bulundu.

25 yaşındaki oyuncuyla uzun süredir ilgilenen Crystal Palace’ın transferi devre arasında bitirmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi teklife henüz bir yanıt vermedi. Fenerbahçe cephesi Süper Lig’de oynanacak BB Erzurumspor maçının ardından Emre Belözoğlu, Başkan Ali Koç ve Erol Bulut ile görüşme yapılacak. Bu toplantının ardından Ozan Tufan’ın gönderilmesine onay çıkarsa oyuncunun İngiltere yolcuğu başlayacak.