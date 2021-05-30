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Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar

A Milli Takım oyuncularından olan Ozan Kabak kariyerinde başarılara adım atmaya devam ediyor. Forma giydiği Liverpool takımındaki başarıları ile adını duyururken şampiyonluk yolunda da sorular yöneltildi. Kampta antrenmanlara devam eden Kabak sorulan sorulara cevap verdi. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 01:37
Ozan Kabak'tan şampiyonluk öncesi açıklamalar
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 Ozan Kabak’ın kısa zamanda kariyerinde yükselmesi gözleri üzerine çevirdi. Farklı ülkelerde formalar giyen Kabak bu sezonun yarısında Liverpool’da yer aldı. TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Ozan Kabak şu sözleri söyledi; ‘’Benim hayallerim hep yüksekti ama kısa zamanda bu başarıyı elde edeceğimi ben de düşünmezdim. Kariyerimde her adımım doğru tercihler ile gerçekleşti. Türkiye Ligi, Almaya Ligi, İngiltere Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi birçok başarılar elde ettim. Bu başarımdan ötürü gururluyum ve heyecanlıyım. Galatasaray’da forma giyme şansım olsa da İngiltere çok başka şeyler kattı bana.  5 ay gibi kısa zaman da olsa çok yetenekli arkadaşlarımla sahada bulundum.’’ dedi.

‘’Her tabloya hazırız’’

Lig de son maçlara gelinmişken şampiyonluk hazırlıkları da başladı. Şampiyona öncesi 13 günlük hazırlanmak için kendine fırsat sunan Kabak, takımca yemeklerin yendiğine ve sohbetlerin edildiğine de değindi. Tunuva hakkında açıklamalar yapan Ozan Kabak şöyle konuştu; ‘’Üçlü savunma zor değil ama bunun üstüne fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Antrenman gerektiren bir taktik. Stuttgart’ta,  Schalke’de, Galatasaray’da üçlü şekilde oynadım. Defans olarak çok güçlüyüz ve Merih, Çağlar, Kaan gibi isimlerde bu şekilde oyun sergiledi. Hocamız sayesinde biz her tabloya hazırız’’ ifadelerini kullandı.

‘’Finali düşünerek uyumak istiyorum’’

Yabancı ülkede forma giyen Ozan Kabak Liverpool’da Türkiye adına çok güçlü olduklarını konuştuklarını söyledi. 5 ay gibi kısa zamanda olsa Liverpool’da forma giyme şansı bulan Kabak Türkiye gücünü her zaman olduğunu ifade etti.

Ozan her açıklamasında hayallerinden bahsederken bu tunuva hakkında düşüncelerini de belirtti. Kabak, ‘’Hayallerle açtık röportajı, hayal kurmamıza devam edelim. 11 Temmuz şampiyonluktan önce finali düşünerek uyumak istiyorum. Herkes gibi biz de çok istiyoruz adımızı şampiyon olarak yazdırmayı ‘’ şeklinde konuştu.


Son Güncelleme: 30.05.2021 01:37
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Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakFutbolŞampiyonlukLig
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