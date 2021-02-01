Ozan Kabak, Liverpool’a transfer olması halinde Galatasaray pay alacak mı?

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:14
Galatasaray
altyapısında yetişen ve Galatasaray’da oynayıp Almanya’ya transfer
olan Ozan Kabak
, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04
’ün formasını giyiyor. Transfer dönemlerinde adı sıkça Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Ozan Kabak’ın, trasferin son gününde Liverpool
’a imza atacağı iddia edildi. Galatasaray taraftarı ise bu transferin gerçekleşmesi halinde ne kadar pay alacaklarını merak ediyor.
Galatasaray ne kadar kazanacak?
Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer gerçekleşmesi halinde, Galatasaray yüzde 5’lik bir yetiştirme bedeli alacak. Bu da Galatasaray’ın alacağı ücretin, transfer ücretine göre farklılık göstereceği anlamına geliyor.
Son Güncelleme: 01.02.2021 21:14
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