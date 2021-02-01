Ozan Kabak, Liverpool’a transfer olması halinde Galatasaray pay alacak mı?

Galatasaray ne kadar kazanacak?

altyapısında yetişen ve Galatasaray’da oynayıp Almanya’yaolan, Bundesliga ekiplerinden’ün formasını giyiyor. Transfer dönemlerinde adı sıkça Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Ozan Kabak’ın, trasferin son gününde’a imza atacağı iddia edildi. Galatasaray taraftarı ise bu transferin gerçekleşmesi halinde ne kadar pay alacaklarını merak ediyor.

Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer gerçekleşmesi halinde, Galatasaray yüzde 5’lik bir yetiştirme bedeli alacak. Bu da Galatasaray’ın alacağı ücretin, transfer ücretine göre farklılık göstereceği anlamına geliyor.