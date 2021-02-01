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Ozan Kabak, Liverpool’a transfer olması halinde Galatasaray pay alacak mı?

Transfer döneminin son gününde milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer olacağı iddia edildi. Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, bir süredir Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’un gündemindeydi. Peki, bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray pay alacak mı? İşte detaylar...

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:14
Ozan Kabak, Liverpool’a transfer olması halinde Galatasaray pay alacak mı?
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Galatasaray altyapısında yetişen ve Galatasaray’da oynayıp Almanya’ya transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’ün formasını giyiyor. Transfer dönemlerinde adı sıkça Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılan Ozan Kabak’ın, trasferin son gününde Liverpool’a imza atacağı iddia edildi. Galatasaray taraftarı ise bu transferin gerçekleşmesi halinde ne kadar pay alacaklarını merak ediyor.

Galatasaray ne kadar kazanacak?

Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer gerçekleşmesi halinde, Galatasaray yüzde 5’lik bir yetiştirme bedeli alacak. Bu da Galatasaray’ın alacağı ücretin, transfer ücretine göre farklılık göstereceği anlamına geliyor.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakGalatasarayLiverpoolSchalke 04Transfer
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