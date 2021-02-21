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Ozan Kabak, Everton maçı sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde verdiği mücadeleyle tüm beğenileri toplayan Ozan Kabak, bu sefer ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ligde oynanan Everton karşılaşmasında beklenilen performansı gösteremeyen Ozan Kabak, yenilgi sonrasında eleştirilerin hedefi haline geldi.

21 Şubat 2021 Pazar 22:26
Ozan Kabak, Everton maçı sonrasında eleştiri oklarının hedefi oldu!
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Liverpool forması ile üçüncü karşılaşmasını ezeli rakipleri Everton’a karşı oynayan Ozan Kabak, tepkilerin odağı oldu. Premier Lig’de dün oynanan ve 2-0’lık skorla Everton’un yenmesiyle tamamlanan maçta milli futbolcumuz eleştiri oklarının hedefi oldu. 

Maçın adamıydı, en kötüsü oldu!

Ozan’ı 3 gün evvel Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig mücadelesinde beğenen ve maçın adamı seçen İngilizler bu sefer sert eleştiriye maruz bıraktı. Ada basınında yer alan Daily Mail, 10 üzerinden 4.5 puan verdiği stoper için “İlk golde bir değil iki hata yaptı ve ilk yarının sonunda gereksiz bir sarı kart görüp sefil bir maçı tamamladı" ifadelerine yer verdi.

Ozan stoperde altenatifsiz 

Diğer yandan sakatlıklarla boğuşan Liverpool, asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoper oynatmak zorunda kaldığı Jordan Henderson'ı da kaybederek sıkıntılı günlere girdi. Deneyimli oyuncunun Everton karşılaşmasında sakatlık yaşamasının ardından Ozan Kabak’ı kadronun vazgeçilmezi haline geldi. 

 

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
Ozan KabakLiverpoolEverton
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