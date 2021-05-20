Orta saha kaleci oldu, River Plate kazandı

Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan’nda gruplarda 5. Hafta maçları oynanmaya devam ederken bir maçta sahalarda ender görülecek anlara sahne oldu. Arjantin’intakımı ile Kolombiya ekibi Santa Fe’nin karşı karşıya geldiği maçta Arjantin temsilcisi, 20 oyuncusunun koronavirüse yakalanması nedeniyle sahaya çoğu oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Kırmızı beyazlı takımda orta saha oyuncusu, kaleci olmaması nedeniyle sahaya kaleci olarak çıktı. Bu zorlu şartlara rağmen River Plate, Santa Fe takımını Angileri ve Alvarez’in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Enzo Perez maçın oyuncusu seçildi.

River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo, Santa Fe maçının kulüp tarihine geçecek bir karşılaşma olduğunu söyledi. Gallardo, sahadaki futbolcuların yürekleri ile oynayarak taraftarları mutlu ettiğini sözlerine ekledi.