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Orta saha kaleci oldu, River Plate kazandı

Arjantin’in köklü ekiplerinden River Plate, 20 oyuncusunun koronavirüse yakalanması nedeniyle orta saha oyuncusu Enzo Perez kaleci olarak sahaya çıktı. Arjantin temsilcisi eksiklere rağmen Libertadores Kupası’nda Santa Fe’yi 2-1 yenerek tur atlamayı başardı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 20:58
Orta saha kaleci oldu, River Plate kazandı
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Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası’nda gruplarda 5. Hafta maçları oynanmaya devam ederken bir maçta sahalarda ender görülecek anlara sahne oldu. Arjantin’in River Plate takımı ile Kolombiya ekibi Santa Fe’nin karşı karşıya geldiği maçta Arjantin temsilcisi, 20 oyuncusunun koronavirüse yakalanması nedeniyle sahaya çoğu oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Kırmızı beyazlı takımda orta saha oyuncusu Enzo Perez, kaleci olmaması nedeniyle sahaya kaleci olarak çıktı. Bu zorlu şartlara rağmen River Plate, Santa Fe takımını Angileri ve Alvarez’in golleriyle 2-1 yenmeyi başardı. Enzo Perez maçın oyuncusu seçildi.

River Plate teknik direktörü Marcelo Gallardo, Santa Fe maçının kulüp tarihine geçecek bir karşılaşma olduğunu söyledi. Gallardo, sahadaki futbolcuların yürekleri ile oynayarak taraftarları mutlu ettiğini sözlerine ekledi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
Enzo PerezRiver PlateLibertadores Kupası
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