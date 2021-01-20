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Omar Elabdellaoui takım arkadaşlarına ziyaret

Yaşadığı talihsiz kaza sonucu tedavi gören futbolcu Omar Elabdellaoui takım arkadaşlarını ziyater etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 17:10
Omar Elabdellaoui takım arkadaşlarına ziyaret
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Yılbaşı gecesinde başına gelen talihsiz kaza yüzünden sıkıntılı günler yaşayan Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçının öncesinde takımını ziyarete gitti. Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar’ın tedavisi devam ediyor. Denizlispor maçı öncesi takımının teknik direktörü Fatih Terim ve takım arkadaşları ile bir araya geldi.

Galatasaray’ın açıklamalarına göre hastaneden yeni taburcu olan futbolcunun tedavisine evinde devam edilecek. Ünlü futbolcu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldiği arkadaşlarına maç öncesi moral vererek başarı dileklerini iletti.



Son Güncelleme: 20.01.2021 17:10
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Anahtar Kelimeler:
OmarElabdellaouiGalatasarayGS
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