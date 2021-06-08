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Olympiakos, Galatasaraylı 2 yıldız futbolcuya talip oldu!

Sezon başında Galatasaray yönetimi ile sıkıntı yaşayan ve kadro dışı bırakılan Sofiane Feghouli ve satın alma opsiyonu kullanılmayacak Henry Onyekuru için son Yunan şampiyonu Olympiakos talip oldu. Galatasaray ile görüşmek üzere heyet gönderecek olan Yunan ekibinin Feghouli'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

08 Haziran 2021 Salı 03:23
Olympiakos, Galatasaraylı 2 yıldız futbolcuya talip oldu!
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Yunanistan liginin güçlü ekiplerinden Olympiakos Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Sofiane Feghouli ve Monaco’da sözleşmesi devam eden Henry Onyekuru’yu kadrosuna katmak için harekete geçti iddiaları spor basınında yer bulmaya devam ediyor.

Sezon başında yapılan indirim tekliflerini kabul etmeyen Feghouli’nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılırken Onyekuru’nun da bonservisinin alınmayacağı açıklamaları sonrasında Yunan Ligi şampiyonu Olympiakos’un Feghouili ve Onyekuru’ya talip olduğu açıklandı.

Feghouli’nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Galatasaray gelecek tekliflere açık olduğunu belirtirken tekliflerde maaş indirimine gitmesi beklenen Feghouli’nin Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön Elemeden katılacak Yunan ekibinin gruplara kalabilmek için güçlü bir kadro kurmak istediği açıklanırken Galatasaray’ın satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği Onyekuru için de Monaco ekibi ile görüşüleceği iddia edildi.

Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onyekuru için harekete geçen Yunan ekibinin 1 yıllık kiralama sonrasında sayın alma opsiyonu ile Onyekuru’yu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 03:23
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