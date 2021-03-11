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Olimpia Milan, CSKA Moskova deplasmanında galip

THY Euroleague’de 29. hafta heyecanı bugün oynanan CSKA Moskova-Olimpia Milan maçıyla başladı. İlk 4 mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasını, konuk ekip Olimpia Milan kazandı. İşte maçın skoru ve detayları...

11 Mart 2021 Perşembe 23:09
Olimpia Milan, CSKA Moskova deplasmanında galip
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THY Euroleague’de heyecan 29. hafta mücadeleriyle devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmasında CSKA Moskova deplasmanına konuk olan Olimpia Milan, sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini 76-84 yenen İtalya temsilcisi ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı ve önemli bir galibiyet almış oldu. Olimpia Milan’da Punter 32 sayı atarak galibiyetin ana yaratıcısı olurken, Shields 14, LeDay 12 sayıyla ona destek oldu. Bu sonuçla 19. galibiyetini alan İtalya temsilcisi, 2. sıraya yükseldi.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan CSKA’da ise James 21 sayı, Shengelia ise 20 sayıyla oynadı. Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Rusya temsilcisi, 18 galibiyette kaldı ve maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu.

CSKA Moskova sıradaki maçını, 18 Mart Perşembe günü Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Olimpia Milan ise 19 Mart Cuma günü lider Barcelona’yı konuk edecek.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:09
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Anahtar Kelimeler:
THY EuroleagueOlimpia MilanCSKA Moskova
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