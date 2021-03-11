Olimpia Milan, CSKA Moskova deplasmanında galip

THY Euroleague’de heyecan 29. hafta mücadeleriyle devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşmasında CSKA Moskova deplasmanına konuk olan Olimpia Milan, sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini 76-84 yenen İtalya temsilcisi ilk dörtteki yerini sağlamlaştırdı ve önemli bir galibiyet almış oldu. Olimpia Milan’da Punter 32 sayı atarak galibiyetin ana yaratıcısı olurken, Shields 14, LeDay 12 sayıyla ona destek oldu. Bu sonuçla 19. galibiyetini alan İtalya temsilcisi, 2. sıraya yükseldi.
CSKA Moskova sıradaki maçını, 18 Mart Perşembe günü Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Olimpia Milan ise 19 Mart Cuma günü lider Barcelona’yı konuk edecek.
Son Güncelleme: 11.03.2021 23:09