Okay Yokuşlu’ya İngiltere’den teklifler geldi

İngiltere Ligi’nde küme düşen West Bromwich Albion’da top koşturan milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, devre arasında Celta Vigo takımından kiralık olarak takıma katılmıştı. Yarım sezondaki başarılı sayılabilecek oyunu ile bazı İngiltere takımlarının dikkatini çekti. İngiliz medyasına göre Okay Yokuşlu için Leeds United ve Crystal Palace takımları oldukça istekli.

Leeds ve Palace’tan Okay’a Teklif

West Bromwich ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Celta’ya dönmeye hazırlanan Okay Yokuşlu, Leeds United’ın tecrübeli menajeri Marcelo Bielsa’nın gözdelerinden bir tanesi oldu. Arjantinli teknik adamın Leeds yönetimine Türk oyuncunun mutlaka alınması gerektiği yönünde baskılar yaptığı ifade ediliyor. İngiltere basınına göre Leeds United, bu transfer için 8 milyon poundu gözden çıkardı.

Milli oyuncumuz ile ilgilenen bir diğer Premier Lig takımı ise Crystal Palace. İddialara göre kırmızı mavili takım Ozan Tufan ile beraber Okay Yokuşlu’yu da renklerine bağlamak istiyor.