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Okay Yokuşlu West Bromwich'e transfer oldu!

Adı sık sık Türk takımlar ile anılan milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun yeni adresi belli oldu. Açıklamalarda Premier Lig ekiplerinden West Bromwich ile anlaştığı belirtilen Okay'ın ilerleyen günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:41
Okay Yokuşlu West Bromwich'e transfer oldu!
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İspanya’nın Celta Vigo ekibinde forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’nun adı Türk takımlar ile anılsa da oyuncunun Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a gideceği açıklandı.

La Liga’da 21. Hafta’da Granada ile Celta Vigo arasında oynanan müsabakaya Okay Yokuşlu alınmazken oyuncunun ilerleyen günlerde İngiltere’ye gideceği belirtildi.

Sezon sonuna kadar West Bromwich’e kiralanan genç oyuncunun satın alma opsiyonu olduğu belirtilirken 2018 yılında Trabzonspor’dan Celta Vigo’ya giden Yokuşlu 30 resmi maçta 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezonda Celta formasıyla 26 maça çıkan genç yıldız bu sezon 21. Haftası oynana La Liga’da sadece 12 maçta görev aldı.

Basında yer alan haberlere göre hücum hattında sorun yaşayan Celta Vigo Everton’dan Cenk Tosun’u kadrosuna katacağı iddialar arasında yer aldı.

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Celta VigoOkay YokuşluPremier LigWest Bromwich AlbionTransfer
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