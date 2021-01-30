Okay Yokuşlu West Bromwich'e transfer oldu!

İspanya’nın Celta Vigo ekibinde forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu’nun adı Türk takımlar ile anılsa da oyuncunun Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’a gideceği açıklandı.
La Liga’da 21. Hafta’da Granada ile Celta Vigo arasında oynanan müsabakaya Okay Yokuşlu alınmazken oyuncunun ilerleyen günlerde İngiltere’ye gideceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonda Celta formasıyla 26 maça çıkan genç yıldız bu sezon 21. Haftası oynana La Liga’da sadece 12 maçta görev aldı.
Basında yer alan haberlere göre hücum hattında sorun yaşayan Celta Vigo Everton’dan Cenk Tosun’u kadrosuna katacağı iddialar arasında yer aldı.
Son Güncelleme: 30.01.2021 22:41