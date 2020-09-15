Okan Buruk yenilginin sebebini açıkladı

Yenilgi Beklemiyorduk

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig’in son şampiyonu, 2020-2021 sezonu ilk maçındadeplasmanında 2-0’lık mağlubiyet yaşadı. Yenilgiyle ilgili konuşan, ‘’Bu kadar erken yenilgi beklemiyorduk, üzüldük’’ dedi.

Yenildikleri için üzgün olduklarını belirten Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, ‘’Ligin ilk haftasında yenilgi yaşamak gerçekten üzüntü verici. Galibiyetle başlamak isterdik. Milli takım arası bize gerçekten yaramamış. Aslında rakibin oyun içindeki tepkileri tam da beklediğimiz gibiydi ancak biz kendi istediğimizi sahaya yansıtamadık. Rakip iyi kapandı. Savunma konusunda iyi mücadele etti. Kadromuzda eksikler de vardı. Eksiklerimizi tamamladığımızda çok daha hazır bir takım olacağız. Önümüzde çok uzun bir periyot var. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları bizi bekliyor’’ dedi.