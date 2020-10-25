Oğlu için kulüp kurdu, çocukların umudu oldu! Elif İçlek'in kurduğu Düziçi Demirspor Kulübü!

Osmaniye’de oğlunun futbol eğitimi almasını isteyen Elif İçlek, bu eğitim için Metin Çiloğlan ile görüşerek kulüp kurmak istedi.

Bu kulübü kuran Elif İçlek, bu sayede oğlu ile birlikte birçok çocuğun hayaline kavuşmasına vesile oldu. Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki birçok çocuğu umut olan İçlek, çocukların fayda sağlayabileceği bir kulüp yarattıklarını belirtti.

Şubat ayında kurulan kulüp ile birlikte oğlu Ömer’in yanı sıra birçok çocuğa yardımcı olan İçlek, Düziçi Demirspor Kulübü’nü kurdu. Kulübün başkanlığını üstlenen Elif İçlek, 50 çocuğa futbol eğitimi vermeye başladı.