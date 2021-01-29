Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?

un en önemli kurallarından biri olanbirçok maçta gol iptallerine neden olmaktadır. Taraftarlar tarafından çokça tartışılan ve merak edilen konular arasına giren ofsaytta ayak mı yoksa vücut mu sayılır? sorusu merak konusu oldu. FİFA ise Ofsayttı baş, vücut ve ayakların, rakip kaleye daha yakın olması avantaj olarak değerlendirirken, kolların ileride olması ofsayt olarak nitelendirildiğini açıkladı. Ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu ve FİFA Genel Sekreteri Urs Lins imzalı genelgeye göre ofsayt tanımı “Ofsayt pozisyonu rakibin kale çizgisine yakın, kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünden rakibin kale çizgisine toptan ve ikinci son rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orda potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur.” şeklinde yapılmıştır.