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Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?

Futbolun en önemli kurallarından biri olan ofsayt birçok maçta gol iptallerine neden olmaktadır. Futbol severler tarafından ofsaytta ayak mı sayılır yoksa vücut mu sayılır? sorusu çokça araştırılmaya başlandı. Peki ofsaytta ayak mı sayılır yoksa vücut mu? sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır.

29 Ocak 2021 Cuma 23:49
Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?
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Futbolun en önemli kurallarından biri olan ofsayt birçok maçta gol iptallerine neden olmaktadır. Taraftarlar tarafından çokça tartışılan ve merak edilen konular arasına giren ofsaytta ayak mı yoksa vücut mu sayılır? sorusu merak konusu oldu. FİFA ise Ofsayttı baş, vücut ve ayakların, rakip kaleye daha yakın olması avantaj olarak değerlendirirken, kolların ileride olması ofsayt olarak nitelendirildiğini açıkladı. Ülke federasyonlarına gönderilen 968 nolu ve FİFA Genel Sekreteri Urs Lins imzalı genelgeye göre ofsayt tanımı “Ofsayt pozisyonu rakibin kale çizgisine yakın, kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünden rakibin kale çizgisine toptan ve ikinci son rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir. Kollar bu tanıma katılmamıştır. Futbol baş, vücut ve ayaklarla oynanır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakınsa orda potansiyel bir avantaj vardır. Yalnızca kollar rakibin ilerisindeyse, kazanılacak bir avantaj yoktur.” şeklinde yapılmıştır.   



Son Güncelleme: 29.01.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
FutbolOfsayt
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