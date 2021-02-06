Ofsayt vücudun nereleri sayılır? Ofsaytta kola mı bakılır? Koldan ofsayt olur mu?

Ofsayt Ayakla Mı Vücutla Mı? Ofsaytta Kol Sayılır Mı? Kol İle Ofsayt Olur Mu?

Futbolda en önemli kurallar arasında yer alan ofsaytın nasıl olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Pek çok maçta atılan gollerin en baş iptal edilme nedenleri arasında yer alan ofsaytın, futbolcunun koluyla olup olmayacağı ve sadece vücudun mu sayıldığı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Ofsaytta ayak mı vücut mu veya ofsaytta kolun sayılıp sayılmadığı gibi sorular, taraftarların aklında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Pek çok tartışmanın nedenleri arasında da ofsayt kuralının ne olduğudur.

Ofsaytta Kol Sayılır Mı?

Futbolun oyun kurallarında yapılan değişiklikleri ülke federasyonlarına göndermiş olan FIFA, ofsayt kuralını da yeniden tanımladı. Baş, vücut ve ayakların, rakip kaleye daha yakın olması avantaj olarak değerlendirilirken, kolların ileride olması ofsayt olarak tanımlanmadı.

Kollar Hariç!

FIFA Genel Sekreteri Urs Lins imzasıyla ülke federasyonlarına gönderilmiş olan 968 nolu sirkülere göre, ofsaytın tanımı, ‘ Ofsayt pozisyonunun tanımında, ‘rakibinin kale çizgisine yakın’, kafasının, vücudunun veya ayağının herhangi bir bölümünün rakibin çizgisine toptan ve ikinci rakipten daha yakın olduğu anlamına gelmektedir.

Herkes tarafından tartışma konusu olan futbolcunun kolu bu tanıma içerisinde yer almamaktadır. Futbol sporu, baş, vücut ve ayaklarla oynanmaktadır. Eğer bunlar rakibin kale çizgisine yakın ve orada potansiyel olarak bir avantaj bulunmaktadır. Yalnızca kollar rakibin ilerisinde ise, kazanılması öngörülen bir avantaj yoktur.’ Şeklinde açıklandı.

Her Türlü Rakibi Yakalama Faul Sayılır!

Futbol oyunu kurallarındaki yapılan değişiklikten sonra, ‘Fauller ve kötü davranış’ başlıklı 12. Kuralda, önceden ‘Rakibin güvenliğini tehlikeye atan arkadan yakalama ciddi faul olarak cezalandırılmaktadır.’ Şeklinde olan metin, ‘ Rakibin güvenliğini tehlikeye atan yakalama faul olarak cezalandırılmalıdır.’ Şeklinde değişikliğe uğrayarak kapsamı genişletilmiştir. Ve Her türlü ‘yakalamanın’ faul olacağı hükmü verilmiştir.