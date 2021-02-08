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Ofsayt çizgisi kim tarafından, nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi nedir?

Galatasaray’ın 1 – 0’lık skor ile galip ayrıldığı Fenerbahçe derbisi sırasında, Ozan Tufan’ın attığı golün ofsayt nedeni ile iptal olmasından sonra ofsayt çizgileri ile ilgili polemikler gündeme oturdu. Ofsayt çizgisinin teknolojisi kime ait? Ofsayt çizgisi ne oluyor? Ofsayt çizgisi nasıl ve neye göre çiziliyor?

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:48
Ofsayt çizgisi kim tarafından, nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi nedir?
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Ofsayt çizgisinin çizim yöntemi ne?

İlk olarak topun ayaktan çıktığı an tespit ediliyor. Bu tespit yapılırken, oyuncunun topa dokunmuş olduğu an dikkate alınarak tespit yapılıyor. Bu tespiti ise VAR hakemi yapıyor. Bu belirlemenin ardından hücumcunun el ile kolları dışında kaleye en yakın uzvuna belli bir nokta koyuluyor. Bu işlem kaleye en yakın olan defans oyuncusunada yapılır. Söz konusu nokta belirleme işleminin ardından sistem kırmızı ile mavi çizgilerin çizimini otomatik şekilde yapıyor.

Ofsayt pozisyonlarını belirlemede 2 ve 3 boyutlu çizgiler kullanılmakta. 2 boyutlu çizgiler kolay pozisyonda, 3 boyutlu çizgiler ise zor pozisyonda kullanılıyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışma yaratan görüntülerde ki iz düşümünü dahi alıyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, söz konusu sistemi Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nın da kullandığını belirtti.

Ofsayt çizgisi teknolojisinin sahibi kim?

Kullanılan teknolojiyi, “Hawk Eye” isminde bir firma 3 boyutlu olarak geliştirmiştir. Sistemi farklı üniversiteler test ederek onaylamıştır. Ayrıca IFAB da sisteme geçer not verdi. İngiliz firması, futbol dışında pek çok spor alanında bu konuda hizmet vermektedir.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 14:48
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