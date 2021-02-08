Ofsayt çizgisi kim tarafından, nasıl çiziliyor? Ofsayt çizgisi teknolojisi nedir?

Ofsayt çizgisinin çizim yöntemi ne?

İlk olarak topun ayaktan çıktığı an tespit ediliyor. Bu tespit yapılırken, oyuncunun topa dokunmuş olduğu an dikkate alınarak tespit yapılıyor. Bu tespiti ise VAR hakemi yapıyor. Bu belirlemenin ardından hücumcunun el ile kolları dışında kaleye en yakın uzvuna belli bir nokta koyuluyor. Bu işlem kaleye en yakın olan defans oyuncusunada yapılır. Söz konusu nokta belirleme işleminin ardından sistem kırmızı ile mavi çizgilerin çizimini otomatik şekilde yapıyor.

Ofsayt çizgisi teknolojisinin sahibi kim?

Ofsayt pozisyonlarını belirlemede 2 ve 3 boyutlu çizgiler kullanılmakta. 2 boyutlu çizgiler kolay pozisyonda, 3 boyutlu çizgiler ise zor pozisyonda kullanılıyor. 3 boyutlu çizgiler, tartışma yaratan görüntülerde ki iz düşümünü dahi alıyor. VAR Koordinatörü Barış Şimşek, söz konusu sistemi Dünya ve Avrupa Şampiyonası’nın da kullandığını belirtti.

Kullanılan teknolojiyi, “Hawk Eye” isminde bir firma 3 boyutlu olarak geliştirmiştir. Sistemi farklı üniversiteler test ederek onaylamıştır. Ayrıca IFAB da sisteme geçer not verdi. İngiliz firması, futbol dışında pek çok spor alanında bu konuda hizmet vermektedir.