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NTV Yüzde 100 futbol neden yok? NTV Yüzde Yüz Futbol yayından kaldırıldı mı, Rıdvan Dilmen hangi kanalda?

NTV kanalında yayında olan 0 Futbol neden ekranlarda yok? 14 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda olması beklenilen Yüzde Yüz Futbol neden yayında yok? Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sunumuyla düzenlenen futbol programının neden yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı.

14 Mart 2021 Pazar 21:41
NTV Yüzde 100 futbol neden yok? NTV Yüzde Yüz Futbol yayından kaldırıldı mı, Rıdvan Dilmen hangi kanalda?
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NTV kanalında yayınlanan Murat Kosova’nın sunumu ve Rıdvan Dilmen’in yorumuyla düzenlenen Yüzde Yüz Futbol programı ekranlara gelmedi.

Yüzde Yüz Futbol’u ekranlarda görmek isteyen futbol taraftarları, NTV kanalına açtıkları zaman başka bir programın yayında olduğunu gördüler. Bunun üzerine intenet üzerinden programın neden ekranlarda olmadığını araştırmaya başladılar. Yüzde Yüz Futbol programının neden yayınlanmadığı merak içerisinde araştırılmaya devam ediliyor.

Yüzde Yüz Futbol neden ekranlarda yok?

Yüzde Yüz Futbol programında yorumcu olarak bulunan Rıdvan Dilmen geçen günler 15 yıldan beri görev aldığı NTV kanalına veda ettiğini ve yorumcu olarak yer almayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine NTV tarafından yeni bir yorumcu aranması için kollar sıvanmış ve henüz bir futbol yorumcusu ile anlaşma yapılmadığından dolayı Yüzde Yüz Futbol ekranlarda olmadı. Yorumcu bulunana kadar belli bir süre daha program ekranlarda olmayabilir.



Son Güncelleme: 14.03.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
Yüzde Yüz FutbolRıdvan DilmenNtvMurat Kosova
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