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Norveç'ten Galatasaray'a kötü haber! Sörloth transferi mümkün değil!

Adı sık sık Galatasaray ile anılan ve geçtiğimiz sezon Trabazonspor'da forma giyen Alexander Sörloth ile ilgili kötü haber geldi. Norveç basınına açıklamalarda bulunan Leipzig yöneticisi Sörloth - Galatasaray transferinin çok zor olduğunu belirtti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:21
Norveç'ten Galatasaray'a kötü haber! Sörloth transferi mümkün değil!
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Galatasaray’da golcü arayışları devam ederken son zamanlarda adı Galatasaray ile anılan Alexander Sörloth ile ilgili Norveç medyasında yeni bir açıklama geldi.

Trabzonspor’da yaşananlar üzerine takımdan ayrılan Sörloth’un Galatasaray’a geleceği iddiaları devam ederken Norveç spor medyası bu transferin mümkün olmadığını açıkladı.

Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’nin performansından memnun olmayan Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi yeni forvet arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’ın listesinde yer alan ve geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da gösterdiği performans ile Süper Lig’in gol kralı olan Alexander Sörloth’un sezon başında Leipzig’e 20 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu ancak istenilen performansı gösteremediği belirtildi. Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Sörloth için Norveç basını imkansız başlıklarını attı.

Leipzig iddiaları doğruladı

25 yaşında ki golcünün transfer iddiaları ile Leipzig açıklamalarda bulunurken Galatasaray’ın Sörloth’u istediği belirtildi.

‘Galatasaray, Sörloth'u istiyor ancak bu transfer hiçte kolay değil. Sörloth'un 3 kulübün dahil olduğu karmaşık bir transfer destanının ardından Leipzig'e gitmesinin üzerinden sadece 106 gün geçti.’ Açıklamalarını yapan Leipzig yöneticisi transferin gerçekleşmesinin zor olacağını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’da ki performansından uzak olan Sörloth bu sezon 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 maça çıktı.  Forma şansı bulduğu maçlarda sadece 1 gol kaydeden Sörloth için görüşmelerin devam ettiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 18:21
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Anahtar Kelimeler:
LeipzigGalatasaraySörlothTransfer
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