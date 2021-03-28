Norveç - Türkiye maçı neden İspanya'da oynandı?

Gruptaki ilk maçta Hollanda'yı 4-2 yenerek 3 puan alan ay-yıldızlı milli takımımız, Norveç'i de deplasmanda 3-0 yenerek G Grubundaki karşılaşmalarının ilk iki maçını da alarak 2'de 2 yaptı. .

Maç neden İspanya'da oynandı?

Karşılaşma Norveç'te değil İspanya'nın Malaga şkentinde yer alan La Rosaleda Stadyumu'nda oynandı. Koronavirüs pandemisi sebebi ile Norveç, FIFA'ya karşılaşılacak maçı başka bir ülkede oynamak istediğini sundu. FIFA da Norveç - Türkiye karşılaşmasının İspanya'da oynanmasını kabul etti.

Bu durum daha önce de bazı maç karşılaşmalarında yaşanmıştı. Azerbaycan ile Portekiz karşılaşmasının yaşandığı maç da İtalya'da oynanmıştı.

Norveç - Türkiye rekabeti

Norveç ile Türkiye bugüne dek 9 defa karşı karşıya geldi. Karşılaşılan bu maçlarda Türkiye sahadan 5 defa galibiyetle gitti. Norveç ise iki defa kazandı ve iki maç da berabere tamamlandı.

Norveç ile Türkiye arasındaki bir önceki karşılaşma 17 Kasım 2007'de Norveç'te oynanmıştı. İki takım arasında geçen karşılaşmadan A Milli Takım 2-1 galip ayrılmıştı.