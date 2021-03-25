Norveç - Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Norveç Türkiye maçı yayın kanalı ve saati

Dün Türkiye ile Hollanda arasında oynanan maçta A Milli Futbol Takımı, Hollanda’yı 4-2 mağlup ederek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’ne üç puan alarak başladı. G Grubunun ilk maçında milli takımın gollerini 15, 35 ve 82.dakikalarda Burak Yılmaz ve 46.dakikada Halkan Çalhanoğlu attı. Grubun ikinci maçında Türkiye, Norveç ile 27 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Norveç – Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

La Rosaleda Stadı’nda oynanacak maç 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. nefeslerin tutulacağı Norveç – Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Norveç’in koronavirüs tedbirleri gereğince maçı İspanya’nın Malaga kentinde oynayacak. Maç için 26 Mart Cuma günü İstanbul’dan yola çıkacak olan Milli Takım uçakla Malaga’ya gidecek. Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş cumartesi günü saat 19.30’da aynı stadda basın toplantısı yapacak.

Milli takım kadrosu belli oldu

Norveç – Türkiye maçında A Milli Takım’ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

Savunma: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Caner Erkin, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Maraş

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılıç, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Hakan Çalhanoğlu, Deniz Türüç

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun