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Norveç - Türkiye maçı muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı oyuncu listesi

A Milli Futbol Takımımız, FİFA Dünya Kupası Elemelerinde Norveç ile karşılaşacak. Vatandaşlarımız Norveç ile Türkiye maçının muhtemel ilk 11’ini merak ediyor. Norveç-Türkiye muhtemel 11’ler belli oldu.

26 Mart 2021 Cuma 17:03
Norveç - Türkiye maçı muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı oyuncu listesi
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A Milli Futbol Takımımız FİFA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında güçlü rakibi Hollanda’yı 4-2 yendi. FİFA Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Norveç’e konuk olacak olan Türkiye, bu maçtan da galip gelmenin planlarını yapıyor. Karşılaşma pandemiden dolayı İspanya’da bulunan Malaga şehrinde oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri G gurubunda İspanya’da Norveç ile karşılaşacak. Mücadele Malaga kentinde bulunan La Rosaleda Stadı'nda saat 20:00’da başlayacak. Mücadele Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak.

A Milli Futbol Takımımız 2022 FİFA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında güçlü rakibi Hollanda’yı 4-2 yendi. Türkiye, şimdiye kadar Norveç ile 9 kez karşılaştı. İlk karşılaşma 1936 yılında oynandı. Şimdiye kadar 4 maçı Türkiye kazanırken, 3 maçı Norveç kazandı. 2 maç ise berabere bitti. Türkiye 11 gol atarken Norveç 15 gol attı. Son maç 17 Kasım 2007 tarihinde Oslo’da oynanmıştı. O karşılaşmayı Nihat ve Emre’nin golleriyle 2-1 kazanmıştık.

A Milli Takım Aday Kadro

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakçı (Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı bir hakem olan Alejandro Jose Henandez yönetecek.

Muhtemel 11’ler

Türkiye'nin muhtemel 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Kenan, Yusuf, Burak

Norveç'in muhtemel 11'i: Jarstein, Strandberg, Lode, Meling, Midtsjo, Thorstvedt, Ödegaard, Elyounoussi, Svensson, Sörloth, Haaland



Son Güncelleme: 26.03.2021 17:03
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Anahtar Kelimeler:
NorveçTürkiye
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