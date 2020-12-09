No To Racism ne demek? Negro ne demek?

Paris Sanit-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta ırkçılık olayları sonrasında pek çok kişi No racism’in ne demek olduğunu merak etmeye başladı. No Racism ve no to racism söylemleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor.
No Racism ne demek?
No to racism ne demek?
Dünyada son zamanlarda sıklıkla kullanılan no to racism’in Türkçe anlamı Irkçılığa Hayır’dır.
Negro ne demek?
Negro söylemi tamamı ile ırkçılık için kullanılan bir tabirdir. Negro Türkçe olarak zenci anlamına gelir.
Son Güncelleme: 09.12.2020 22:33