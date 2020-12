No To Racism ne demek? Negro ne demek?

Paris Sanit-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta ırkçılık olayları sonrasında pek çok kişi No racism’in ne demek olduğunu merak etmeye başladı. No Racism ve no to racism söylemleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

No Racism ne demek?

No to racism ne demek?

No to racism veyaPasi Başakşehir maçında yaşanan skandallar sonrasında sosyal medya üzerinden en fazla paylaşım alan olay oldu. Maçın dördüncü dakikasında 4. Hakem tarafından Başakşehir yetkilisi Pierre Webo’ya söylenen sözler sonrasında ırkçılık söylemleri akabinde temsilcimiz sahadan çekildi. Yaşanan olaylar sonrasında maç iptal olurken hakemin Webo’ya neler söylediği araştırılmaya başlandı.

Dünyada son zamanlarda sıklıkla kullanılan no to racism’in Türkçe anlamı Irkçılığa Hayır’dır.

Negro ne demek?

Negro söylemi tamamı ile ırkçılık için kullanılan bir tabirdir. Negro Türkçe olarak zenci anlamına gelir.