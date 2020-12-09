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No To Racism ne demek? Negro ne demek?

Şampiyonlar liginde PSG ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Başakşehir maçının 4. dakikasında hakem tarafından Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık gündemde büyük yankı uyandırırken pek çok kişi no to racism ve negro kelimelerini araştırmaya başladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 22:33
No To Racism ne demek? Negro ne demek?
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Paris Sanit-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta ırkçılık olayları sonrasında pek çok kişi No racism’in ne demek olduğunu merak etmeye başladı. No Racism ve no to racism söylemleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

No Racism ne demek?

No to racism veya Negro Pasi Başakşehir maçında yaşanan skandallar sonrasında sosyal medya üzerinden en fazla paylaşım alan olay oldu. Maçın dördüncü dakikasında 4. Hakem tarafından Başakşehir yetkilisi Pierre Webo’ya söylenen sözler sonrasında ırkçılık söylemleri akabinde temsilcimiz sahadan çekildi. Yaşanan olaylar sonrasında maç iptal olurken hakemin Webo’ya neler söylediği araştırılmaya başlandı.

No to racism ne demek?

Dünyada son zamanlarda sıklıkla kullanılan no to racism’in Türkçe anlamı Irkçılığa Hayır’dır.

Negro ne demek?

Negro söylemi tamamı ile ırkçılık için kullanılan bir tabirdir. Negro Türkçe olarak zenci anlamına gelir.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 22:33
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Anahtar Kelimeler:
PSGBaşakşehirNegroNo To RacismNe Demek
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