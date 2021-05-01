N'Koudou sakatlandı mı? NKoudou sakatlığı ne?

Beşiktaş; Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin gibi önemli futbolcularından yaralanmadığı son maçlarda Georges Kevin N’Koudou skor yükünü yüklenerek takımına gol kazandırmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Hatayspor ile yaptığı karşılaşmada ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmasıyla herkesi korkuttu. N’Koudou yakın zamanda Galatasaray ile gerçekleştireceği derbi öncesi Beşiktaş taraftarını endişelendirdi.

Bu sezon Süper Lig’de 9 ol ve 4 asistle başarılı bir oyun sergileyen Beşiktaş’ın Fransız sol açığı Georges- Kevin N’Koudou Hatayspor ile yaptığı müsabakayı da boş geçmedi. Attığı gol ile 4 hafta içinde 3 gole ulaşan 26 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığının ardında yerini Rıdvan Yılmaz’a bıraktı.

Beşiktaş Süper Lig’in 39. Haftasında Hatayspor ile karşılaştığı müsabakada tarihi bir far atarak maçı 7-0 önde tamamladı. Beşiktaş’ın 2009 yalında Tottenham’dan 4.5 milyar dolara satın aldığı oyuncu Hatayspor maçını da boş geçmedi. Ancak ilk yarı sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde yer alıp alamayacağı merak ediliyor. Açıklamalara göre N’Koudou’nun ciddi bir sakatladığının olmadığı tedbir amacıyla oyundan çıkarıldığı bildirildi.