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Nikola Kalinic, Beşiktaş'tan dünyaları talep etmiş!

Forvet hattına Burak Yılmaz sonrasında büyük bir ismi getirmek isteyen Beşiktaş'ın adı sık sık Nikola Kalinic ile anılırken transfer döneminin son gününe kadar çalışmalar devam etmişti. Transferin son aşamasında Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesi ise pek çok taraftarı üzmüşken kulüp yöneticilerinden resmi açıklama geldi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 20:00
Nikola Kalinic, Beşiktaş'tan dünyaları talep etmiş!
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Transfer döneminin son gününe kadar adı Beşiktaş ile anılan ve çok yakın olarak gösterilen dünyaca ünlü yıldız forvet oyuncusu Nikola Kalinic’in Kartal’dan talepleri ilk defa açıklandı. Yapılan açıklamalar sonrasında transferin neden gerçekleşmediği anlaşıldı.


Beşiktaş tarafından yapılan açıklamalar neticesinde yıldız Hırvat golcünün Beşiktaş’tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş, 1.5 milyon imza parası, maç başı prim olarak 3 bin Euro, 10’dan fazla gol atarsa 5 bin Euro, Beşiktaş’ın şampiyon olması durumunda 1 milyon Euro, Türkiye Kupası şampiyonluğunda 500 bin Euro, 5 bussines uçak bileti, ev, telefon ve 2 otomobil talep ettiği belirtildi.

Yıllık 1.5 milyona tamam dedi

İstediklerine ek olarak 1 yıl geçerli olacak 5 A Class uçak bileti isteyen Kalinic, yabancı oyuncuların sürekli istedikleri telefon, ev ve araba isteklerini de kulübe ilettiği belirtildi. Kalinic’in taleplerinden özellikle imza parasını düşürmek isteyen Beşiktaş görüşmelerin tıkanması sonrasında transferden vazgeçti. Bunun üzerine takım araştırmalarına devam eden Kalinic Verona kulübü ile yıllık 1.5 milyon Euro’ya anlaşmaya vardı.



Son Güncelleme: 10.10.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Nikola KalinicBeşiktaşTransferTalepler
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