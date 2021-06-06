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Nijeryalı forvet Emmanuesl Denis'ten Galatasaray paylaşımı

Yeni sezon transfer çalışmaları başlaması üzerine isimler de açıklanmaya başladı. Club Brugge’nin Nijeryalı forveti Emmanuesl Denis’in instagramdan paylaşımı gündeme geldi. Galatasaray forması ile çalışmalar yapan Denis hakkında transfer işlemleri hakkında meraklar çoğaldı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 11:31
Nijeryalı forvet Emmanuesl Denis'ten Galatasaray paylaşımı
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Başarılı golcü 23 yaşında olması ile gelecek vaat eden isim oldu. Yeteneği ile gözleri üzerine çeken Dennis bu sezon da 23 maç forma giyerken 2 gol atıp 4 asist yaparak hanesine yazdırdı. Futbol geçmişinde daha önceden Club Brugge yönetimiyle sıkıntılar yaşayan Dennis için yeni sezonda ayrılacağı bekleniyor. Bunun üzerine Emmanuel Dennis antrenman videosunda üzerinde bulunan Galatasaray forması herkesi şaşırttı. Bu fotoğraf üzerine akıllara gelen transfer işlemleri merakları arttırdı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:31
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Galatasaray TransferNijeryalı Forvet PaylaşımıDenis Galatasaray Da
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