Nijeryalı forvet Emmanuesl Denis'ten Galatasaray paylaşımı

Başarılı golcü 23 yaşında olması ile gelecek vaat eden isim oldu. Yeteneği ile gözleri üzerine çeken Dennis bu sezon da 23 maç forma giyerken 2 gol atıp 4 asist yaparak hanesine yazdırdı. Futbol geçmişinde daha önceden Club Brugge yönetimiyle sıkıntılar yaşayan Dennis için yeni sezonda ayrılacağı bekleniyor. Bunun üzerine Emmanuel Dennis antrenman videosunda üzerinde bulunan Galatasaray forması herkesi şaşırttı. Bu fotoğraf üzerine akıllara gelen transfer işlemleri merakları arttırdı.