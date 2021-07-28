Nijeryalı Ahmed Musa'ya övgü dolu sözler İkbeba'dan geldi

Ahmed Musa, Nijerya’da forma giymesi halinde 98 maça çıkarak ülkesinde en yaşı ve en çok maça çıkan üçüncü isim olarak belirlendi. Eski Nijeryalı oyuncu olan Victor İkbeba Musa’ya övgüler yağdırdı. Yeşil beyaz forma giyen Musa’nın en büyük forvet isimlerinin arasında olduğunu açıkladı. Ahmed Musa geçtiğimiz zamanlarda Fatih Karagümrük ile anlaşma yaptığını ve görevine 2 yıllık yeni bir anlaşma yaparak son verdiği öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Suudi kulübü Al-Nassr’dan ayrıldığından sonra hiçbir takımla anlaşma yapmayan 28 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki yılın başlarında Kamerun’da yapılacak olan Dünya Kupası elemeleri ve Afrika Uluslar Kupası finalleri öncesinde futbola dönmek istediğini belirtti.

Complete Sports’a konuşan Ikbeba, Musa’nın yeni hamlesini övdü ve eski CSKA Moskova forvetinin Dünya Kupası’nda dört golle Eagles’ın tüm zamanların en büyük forvetlerinden biri olmaya devam ettiğini ekledi.

Zamanında Monaco’da oynayan Ekbeba, “Musa’nın sonunda Avrupa’da Super Eagles kaptanı statüsüne uyan yeni bir takım kurması iyi bir şey” diyerek yola başladı.

Sevilen oyuncu başarılarına başarı katmaya devam etmektedir. Musa, Nijerya üzerinden 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası için yapılan tunuvalarda gol atarak o dönemin kupası üzerinde en skorer ismi olduğu da öğrenildi.