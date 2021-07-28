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Nijeryalı Ahmed Musa'ya övgü dolu sözler İkbeba'dan geldi

Liglerin başlamasına az zaman kala futbolcular için transfer işlemleri hız kazandı. Son zamanlarda adını birçok kez duyuran Ahmed Musa için konuşmalar devam etmektedir. Başarıları dillerde dolanan futbolcuya övgüler İkbeba’dan geldi. İşte detaylar haberimizde

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:48
Nijeryalı Ahmed Musa'ya övgü dolu sözler İkbeba'dan geldi
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Ahmed Musa, Nijerya’da forma giymesi halinde 98 maça çıkarak ülkesinde en yaşı ve en çok maça çıkan üçüncü isim olarak belirlendi. Eski Nijeryalı oyuncu olan Victor İkbeba Musa’ya övgüler yağdırdı. Yeşil beyaz forma giyen Musa’nın en büyük forvet isimlerinin arasında olduğunu açıkladı. Ahmed Musa geçtiğimiz zamanlarda Fatih Karagümrük ile anlaşma yaptığını ve görevine 2 yıllık yeni bir anlaşma yaparak son verdiği öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Suudi kulübü Al-Nassr’dan ayrıldığından sonra hiçbir takımla anlaşma yapmayan 28 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki yılın başlarında Kamerun’da yapılacak olan Dünya Kupası elemeleri ve Afrika Uluslar Kupası finalleri öncesinde futbola dönmek istediğini belirtti.

Complete Sports’a konuşan Ikbeba, Musa’nın yeni hamlesini övdü ve eski CSKA Moskova forvetinin Dünya Kupası’nda dört golle Eagles’ın tüm zamanların en büyük forvetlerinden biri olmaya devam ettiğini ekledi.

Zamanında Monaco’da oynayan Ekbeba, “Musa’nın sonunda Avrupa’da Super Eagles kaptanı statüsüne uyan yeni bir takım kurması iyi bir şey” diyerek yola başladı.

Sevilen oyuncu başarılarına başarı katmaya devam etmektedir. Musa, Nijerya üzerinden 2014 ve 2018 yıllarında Dünya Kupası için yapılan tunuvalarda gol atarak o dönemin kupası üzerinde en skorer ismi olduğu da öğrenildi.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:48
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