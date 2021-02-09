Nihat Kahveci'den

Eski milli yıldız Nihat Kahveci, Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği maçta gol atan Nwakaeme’nin golünü Ronaldinho golü olarak niteledi.
Kahveci’nin bu cevabı sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. Nihat Kahveci, 2002 yılında İspanya ligi ekiplerinden Real Sociedad’a transfer olmuş 2006 yılına kadar kaldığı Sociedad ekibinde Real Madrid ve Barcelona gibi iki devle zirve mücadelesi vermişti. 2009 yılında Villareal’e transfer olan Nihat burada da gollerine devam etmişti.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:29