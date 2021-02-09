Nihat Kahveci'den

Eski milli yıldız Nihat Kahveci, Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği maçta gol atan Nwakaeme’nin golünü Ronaldinho golü olarak niteledi.

Bir takipçisini Nihat Kahveci’nin bu yoruma “Sanki Ronaldinho gördün yoruma bak” diyerek cevap verdi. Bu yoruma Nihat Kahveci gülme emojisi koyarak “"Yaş ufak galiba. İspanyada oynadım kardeşim karşılıklı" diyerek yanıt verdi.

Kahveci’nin bu cevabı sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı. Nihat Kahveci, 2002 yılında İspanya ligi ekiplerinden Real Sociedad’a transfer olmuş 2006 yılına kadar kaldığı Sociedad ekibinde Real Madrid ve Barcelona gibi iki devle zirve mücadelesi vermişti. 2009 yılında Villareal’e transfer olan Nihat burada da gollerine devam etmişti.