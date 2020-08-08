Nicolas Anelka'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

2004-2006 yılları arasında kısa bir süreliğine Fenerbahçe forması giren Fransız yıldız futbolcu Nicolas Anelka’nın Netflix’te belgeseli çekildi. Belgeselde Anelka’nın Fenerbahçe kariyerinin çok az geçmesi üzerine Anelka Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi. 2014 yılında aktif futbol yaşantısına veda eden yıldız oyuncu, Netflix’te yayınlanan belgeseliyle yeniden gündem oldu.

Anelka: Misunderstood adıyla yayınlanan belgeselde Anelka2nın futbolculuk hayatı ve kariyerine yer veriliyor. Ancak bu belgeselde Anelka2nın Fenerbahçe kariyeri sadece 47 saniye olarak yer aldı. Bu durum Fenerbahçe taraftarını üzdü. Bunun üzerine Anelka bu duruma kendisinin karar vermediğini ve daha uzun bir versiyonunu yayınlatmak için uğraştığını dile getirdi.

Belgeselin toplam uzunluğu 1 buçuk saat olurken Anelka’nın Juventus, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bolton, PSG, Shangai, Mumbai ve Fenerbahçe kariyerlerine yer verildi.