Nicolas Anelka'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

2004-2006 yılları arasında kısa bir süreliğine Fenerbahçe forması giren Fransız yıldız futbolcu Nicolas Anelka’nın Netflix’te belgeseli çekildi. Belgeselde Anelka’nın Fenerbahçe kariyerinin çok az geçmesi üzerine Anelka Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi. 2014 yılında aktif futbol yaşantısına veda eden yıldız oyuncu, Netflix’te yayınlanan belgeseliyle yeniden gündem oldu.
Belgeselin toplam uzunluğu 1 buçuk saat olurken Anelka’nın Juventus, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bolton, PSG, Shangai, Mumbai ve Fenerbahçe kariyerlerine yer verildi.
Son Güncelleme: 08.08.2020 20:28