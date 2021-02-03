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Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka yeniden futbola döndü. Fransa’nın efsane isimlerinden biri olan Anelka, Hyeres takımın sportif direktörlüğüne getirildi.

03 Şubat 2021 Çarşamba 22:59
Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü
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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü. 41 yaşındaki eski Fransız oyuncu ülkesinin Bölgesel 2. Lig ekiplerinden Hyeres takımında sportif direktörlük görevine getirildi. Anelka daha öncede yine Fransız ekibi Lille altyapısında çalışmıştı.

Nicolas Anelka futbolculuk kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool gibi Avrupa’nın en büyük takımlarında forma giymişti. 2005-2006 yıllarında Fenerbahçe’de de forma giyen Anelka Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
Nicolas AnelkaFenerbahçe
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