Nicolas Anelka futbol dünyasına geri döndü

’nin eski yıldızıfutbol dünyasına geri döndü. 41 yaşındaki eski Fransız oyuncu ülkesinin Bölgesel 2. Lig ekiplerinden Hyeres takımında sportif direktörlük görevine getirildi. Anelka daha öncede yine Fransız ekibi Lille altyapısında çalışmıştı.

Nicolas Anelka futbolculuk kariyerinde PSG, Real Madrid, Arsenal, Liverpool gibi Avrupa’nın en büyük takımlarında forma giymişti. 2005-2006 yıllarında Fenerbahçe’de de forma giyen Anelka Fenerbahçe ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.