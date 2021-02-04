Neymar'ın PSG'de ki geleceği kesinleşti!

PSG ile sözleşmesi biten yıldız oyuncu Neymar’ın Fransız ekibinde ki geleceği belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncu PSG ile 4 yıllık yeni sözleşme yapmaya yakın denildi.

PSG’de kalacak

‘Mbappe takımın altın çocuğu’

Fransız basını spor ajanslarından TF1’e röportaj veren Neymar kulübünde mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıkladı. Kylian Mbappe ile çok iyi bir dostlukları olduğunu belirten Neymar ‘Burada harika bir ekibiz. Ben kulüpte kalmak istiyorum ve Mbappe’nin de burada olmasını istiyorum. Kylian ile kardeş gibiyiz.’ Dedi.

Mbappe’nin saha dışında da harika bir insan olduğunu belirten Neymar ‘ondan en iyi şekilde yararlanarak kulübü zirveye taşımak istiyorum. O takımın altın çocuğu, ben ona altın çocuk diyorum. Çok iyi bir kalbi var. Futbolcu olarak harika birisi ve onu saha dışında da biliyorum.’ Dedi.