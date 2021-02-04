Neymar'ın PSG'de ki geleceği kesinleşti!

PSG ile sözleşmesi biten yıldız oyuncu Neymar’ın Fransız ekibinde ki geleceği belirlendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncu PSG ile 4 yıllık yeni sözleşme yapmaya yakın denildi.
PSG’de kalacak
‘Mbappe takımın altın çocuğu’
Mbappe’nin saha dışında da harika bir insan olduğunu belirten Neymar ‘ondan en iyi şekilde yararlanarak kulübü zirveye taşımak istiyorum. O takımın altın çocuğu, ben ona altın çocuk diyorum. Çok iyi bir kalbi var. Futbolcu olarak harika birisi ve onu saha dışında da biliyorum.’ Dedi.
Son Güncelleme: 04.02.2021 18:21