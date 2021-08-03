Neymar aldığı kilolarla dikkat çekti

Fransız ekibi Paris Saint Germain forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar, Ibiza tatilinde görüntülendi.

Brezilya milli takımıyla Copa America’da final oynayan Neymar, tunuvanın ardından tatile çıktı. Takımı’nin Fransa Süper Kupası’nda oynadığı maçta tatil nedeniyle yer almayan Neymar’ın aldığı kilolar büyük tepki çekti.

Neymar dinlenmek için gittiği Ibiza’da üst düzey bir futbolcudan oldukça uzak görüntüsü PSG taraftarlarının da tepkisi geçti. Brezilyalı oyuncu alkol nedeniyle büyük bir düşüş yaşayan Ronaldinho ve Ronaldo Nazario ile karşılaştırıldı. Neymar’ın bu şekilde devam etmesi durumunda kariyerinde büyük bir düşüş yaşanması bekleniyor. Öte yandan Neymar’ın eski takım arkadaşı 34 yaşındaki Messi’nin fit görüntüsü Neymar’a olan tepkiyi giderek arttırıyor.