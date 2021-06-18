İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...

Nevşehir Belediyespor’da görev değişikliği!

Genel kurul toplantısı sonrasında Nazif Dirikoç’un başkanı olduğu Nevşehir Belediyespor takımında sportif direktörlük pozisyonuna kim getirildi? Detayları haberimizde…

18 Haziran 2021 Cuma 15:24
Nevşehir Belediyespor’da görev değişikliği!
Takip Et:

Genel kurul toplantısı sonrasında Nazif Dirikoç’un başkanı olduğu Nevşehir Belediyespor takımında sportif direktörlük pozisyonuna Tuncay Koçin getirildi. Kırmızı beyazlı takımın başkanı Nazif Dirikoç, yönetim kurulunda verilen karar ile birlikte getirildiğini söylediği Koçin’e hoş geldin dedi.

Dirikoç,” Görev dağılımını tamamladık. Sportif direktörlük koltuğuna şehrimizi bilen Tuncay Koçik’i getiriyoruz. Taraftarlarımız içini ferah tutsun. Takımı olması gereken yerlere getirecek planlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 18.06.2021 15:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NevşehirNazif Dirikoç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
Emel Özkızıltaş kimdir, nerede doğmuştur? Emel Özkızıltaş evli mi? Emel Özkızıltaş kaç yaşında?
TRT 1 canlı yayın akışı 18 Haziran 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV'de 18 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Star TV 18 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
18 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
18 Haziran 2021 Cuma ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
18 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
18 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
18 Haziran 2021 Cuma günü TV 8 yayın akışı
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!
iCloud Şifremi Unuttum: İCloud şifre sıfırlama ve İCloud hesabı kurtarma önerileri
TV 8 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Rüyada kabak görmek ne anlama gelir? Rüyada kabak görmek anlamı, tabiri nedir?
Kana Kan: Hesaplaşma filmi konusu nedir? Kana Kan: Hesaplaşma hangi kanalda, saat kaçta? Kana Kan: Hesaplaşma filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Ömer Kızıl kimdir, nerelidir? Ömer Kızıl’ın hayatı
19 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 19 Haziran Cumartesi at yarışı programı
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
Mantı nasıl pişirilir? Mantı evde nasıl yapılır?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Tarifeye ek hangi telefonları alabilirim? Faturaya ek telefon sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.