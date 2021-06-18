Nevşehir Belediyespor’da görev değişikliği!

18 Haziran 2021 Cuma 15:24
Genel kurul toplantısı sonrasında Nazif Dirikoç
’un başkanı olduğu Nevşehir
Belediyespor takımında sportif direktörlük pozisyonuna Tuncay Koçin getirildi. Kırmızı beyazlı takımın başkanı Nazif Dirikoç, yönetim kurulunda verilen karar ile birlikte getirildiğini söylediği Koçin’e hoş geldin dedi.
Dirikoç,” Görev dağılımını tamamladık. Sportif direktörlük koltuğuna şehrimizi bilen Tuncay Koçik’i getiriyoruz. Taraftarlarımız içini ferah tutsun. Takımı olması gereken yerlere getirecek planlarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 18.06.2021 15:24
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