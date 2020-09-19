Neven Subotic Denizlispor’un renklerine bağlandı!

Bonservisi Bundesliga’nın Union Berlin ekibinde yer alan 31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Subotic, Haluk Ulusoy tesislerinde Denizlispor renklerine bağlandı. 2 senelik sözleşmeyi imzalayan Subotic imza töreninde başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Uğur Bağbaşlıoğlu da yer aldı.

Deneyimli savunma oyuncusunun 2-25 gün süren bir görüşe süreci sonrasında takıma katıldığını ifade eden Şanlıkan, oyuncunun takım için çok faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Neven Subotic imzayı atması sonrasında ise yeşil siyahlı camiaya katılım gösterdiği için son derece mutlu olduğunu ve transfer sürecinde de Türkiye’de forma giyen oyunculardan görüş aldığını aktardı. Deneyimli oyuncu takımdaki yerinin ve görevinin farkında olduğunu, Denizlispor’un başarılı olması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini anlattı. Teknik direktör Robert Prosinecki’ye gıptayla baktığını ve onunla çalışmak için de burada olduğunu söyledi.

Fiziksel olarak son derece hazır olduğunu aktaran savunma oyuncusu, eskiyi konuşmayı sevmediğini, Denizlispor’da başarılı olmayı istediğini belirtti.