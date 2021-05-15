Netflix Penceredeki Kadın filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Senaryosu Joe Wright'a ait olan Penceredeki Kadın sinema filmi bugün tüm dünya aynı zamanda Netflix'te yayınlanacak ve sinema severlerle buluşacak. Bir çocuk psikoloğu olan Anna'nın New York kentinde karşı aparmandaki dairede penceresinden sokağın tam karşısındaki oturan çok mutlu ve neşeli aynı zamanda kusuru bulunmayan aileyi gözetlemesini anlatan hikayedir. Fakat istemeden de olsa bir suça tanıklık eder ve hayatı perişan bir hale gelir.

Bir roman uyarlamasından sinemaya aktarılan başarılı yapım, izleyici de şoke eden sırlar bir bir ortaya dökülecek. Herşeyin camdan bakıldığı gibi görünmediği ortaya çıkacak.

Bu psikolojik gerilim sinema filminin oyuncu kadrosunda Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh ve Julianne Moore yer alıyor.