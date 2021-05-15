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Netflix Fatih Terim Belgesi yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Netflix duyurdu! Çeşitli film ve dizi içerikleriyle abonelerini mutlu eden platform, Twitter üzerinden yeni bir belgeseli duyurdu. Netflix Fatih Terim belgeseli yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları merak edilmiştir. Haberimizde merakla beklenen belgesele dair detaylara yer verilmiştir.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:15
Netflix Fatih Terim Belgesi yayın tarihi belli mi? Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
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Netflix Fatih Terim belgeselinin yayın tarihi belli mi?  Sorusunun yanıtı araştırılmıştır.

Netflix, Türk yapımlarına dizi-film haricinde belgesel de eklemeye devam ediyor. Oldukça iddialı, ses getirecek yapımlar üreten platform şimdi de Fatih Terim belgeseline hazırlanıyor. Platform tarafından resmi duyuru yapıldı ancak yayın tarihi hakkında açıklama yapılmadı.

Netflix Fatih Terim Belgesi ne zaman yayınlanacak?

Platform, belgesel haberini Twitter hesabından duyurdu. Haber, pozisyon aldık bekliyoruz mesajıyla yayınlandı. Belgeselin yakın bir zamanda yayınlanacağı söylense de kesin tarih verilmedi.

Haberin ardından tartışmalar yaşandı. Şampiyonluk yarışındaki kritik nokta sebebiyle tartışmalar büyüdü.

Bu hafta lig şampiyonu belli olacak. Şampiyonluğun önemli adaylarından birisi de Galatasaray oldu. Sarı kırmızı takımın teknik direktörünün Fatih Terim olması nedeniyle, kritik bir dönemde bu belgeselin duyurulmasına rakip takımlar tepki gösterdi.

Şampiyonluk yarışının bitmesinin ardından belgeselin yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Bir ay içinde belgeselin izleyici ile buluşacağı konuşuluyor. Şimdilik fragman ya da tanıtım filmi yayınlanmadı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:15
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Anahtar Kelimeler:
NetflixBelgeselFatih Terim
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