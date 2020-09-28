NBA'de Doğu Konferansının galibi belli oldu! Miami Heat 125-113 Boston Celtics

NBA’de finale çıkan Los Angeles Lakers’ın rakibi Miami Heat oldu. Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics ile kozlarını paylaşan Miami Heat, geçen gece oynanan mücadelede Boston’ı 125-113 yenerek seriyi 4-2 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Boston Celtics’e izin vermeyen Miami Heat 6 yıl aranın ardından Doğu Konferansını şampiyon olarak tamamladı. Bam Adebayo’nun 32 sayılık etkileyici preformansı ile galibiyete giden Miami Heat’te Jimmy Butler22 sayı ile oynadı.

Boston Celtics cephesinde 26 sayı atan Jaylen Brown ve 24 sayı atan Jason Tatum’un gösterdiği performansı Miami Heat yenilgisine engel olamadı.

Bu sonucun ardından Los Angeles Lakers ile Miami Heat NBA finalinde mücadele edecek.