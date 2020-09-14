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NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!

Batı konferansı yarı final mücadelesinde Houston Rockets'ı 119-96 mağlup eden Los Angeles Lakers finale yükseldi. Seride durumu 4-1'e getiren Lakers, uzun yıllar sonra batı konferansında finale çıktı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 13:00
NBA'de batı konferansının ilk finalisti belli oldu! Lakers finalde!
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NBA’de play offlarda sona yaklaşılırken Batı Konferansı yarı finalinde gülen taraf Los Angeles Lakers oldu. 3-1 önde olan Lakers, Houston Rockets ile karşılaştığı son maçta rakibini 119-96 yenerek play offta adını finale yazdıran taraf oldu.


Seriyi 4-1’e getirip adını finale yazdıran Los Angeles Lakers, 10 yıl aradan sonra ilk defa konferans finaline yükseldi.

Maçta 29 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaşan Lebron James’e Kyle Kuzma 17, Markieff Morris ise 16 sayı ile destek oldu. Houston Rockets’ta 30 sayı atmayı başaran James Harden Lakers üstünlüğünü bir türlü tersine çeviremedi.

Batı konferansı finaline çıkan Lakers’ın rakibi Denver Nuggets, Los Angeles Clippers ikilisinden biri olacak.



Son Güncelleme: 14.09.2020 13:00
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Anahtar Kelimeler:
NbaHouston RocketsLos Angeles Lakers
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