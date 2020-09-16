NBA'de batı konferansında Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu! Denver Nuggets 104-89 Los Angeles Clippers

NBA’de konferans yarı finallerinde heyecan sürüyor. Batı konferansında finale çıkan ilk takım Los Angeles Lakers olurken, Los Angeles ekibinin finaldeki rakibi Denver Nuggets oldu. Yarı final mücadelesinde Los Angeles Clippers ile kozlarını paylaşan Denver Nuggets, 7 maçlık uzun bir serinin ardından gülen taraf oldu.

Batı konferansı yarı finalinde Los Angeles Clippers’a karşı 3-1 geriye düşen Denver Nuggets, oynadığı etkili oyunla maçı 104-89 kazandı ve seriyi 4-3 yapmayı bildi. Bu sayede finale çıkan Nuggets, finalde Lakers’ın rakibi oldu.

Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt ve 13 asistle maça damga vururken, Clippers’ın yıldızı Kawhi Leonard maçta sayı bulamadı. Clipppers’ta en çok skor üreten isim ise Montrezl Harrel oldu.