İstanbul 26°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı! 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
Bursa'da fuhuş tuzağıyla gasp tuzağı!...
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara bombalı saldırı düzenlendiği iddia edildi
Irak Büyükelçiliği'nde görevli İngiliz diplomatlara...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...

NBA'de batı konferansında Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu! Denver Nuggets 104-89 Los Angeles Clippers

NBA'de Batı Konferansı'nda finale yükselen takım Denver Nuggets oldu. Los angeles Clippers'ı 4-3'lük seri ile geçen Nuggets, finalde Lakers ile karşılaşacak.

16 Eylül 2020 Çarşamba 17:15
NBA'de batı konferansında Lakers'ın rakibi Denver Nuggets oldu! Denver Nuggets 104-89 Los Angeles Clippers
Takip Et:

NBA’de konferans yarı finallerinde heyecan sürüyor. Batı konferansında finale çıkan ilk takım Los Angeles Lakers olurken, Los Angeles ekibinin finaldeki rakibi Denver Nuggets oldu. Yarı final mücadelesinde Los Angeles Clippers ile kozlarını paylaşan Denver Nuggets, 7 maçlık uzun bir serinin ardından gülen taraf oldu.


Batı konferansı yarı finalinde Los Angeles Clippers’a karşı 3-1 geriye düşen Denver Nuggets, oynadığı etkili oyunla maçı 104-89 kazandı ve seriyi 4-3 yapmayı bildi. Bu sayede finale çıkan Nuggets, finalde Lakers’ın rakibi oldu.

Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt ve 13 asistle maça damga vururken, Clippers’ın yıldızı Kawhi Leonard maçta sayı bulamadı. Clipppers’ta en çok skor üreten isim ise Montrezl Harrel oldu.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 17:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NbaBatı KonferansıDenver Duggets
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yapılan antrenmanda 5 oyuncu yer almadı
Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yapılan antrenmanda 5 oyuncu yer almadı
Galatasaray Pjaca için devreye girdi
Galatasaray Pjaca için devreye girdi
Barcelona, Şilili orta saha Arturo Vidal ile yollarını ayırıyor
Barcelona, Şilili orta saha Arturo Vidal ile yollarını ayırıyor
Kayserispor, Omar Niasse ile ilgileniyor
Kayserispor, Omar Niasse ile ilgileniyor
Galatasaray yönetimin destek çağrısı karşılık buldu
Galatasaray yönetimin destek çağrısı karşılık buldu
Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi
Galatasaray'da 6 isme kulüp bulmaları söylendi

Popüler Haberler

Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2020 Gelir testi sonucu G0
Bim'in 249 TL'den satışa sunduğu Hikvision taşınabilir ssd incelemesi
Muhtaç aylığını kimler alabilir? 2020 Muhtaç aylığı ne kadar?
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Asgari ücretle çalışan kişilere müjde! Ek ödeme yolda!
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
En belirgin hamilelik belirtisi nedir? Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden ne zaman sonra başlar?
Çukur dizisinde sürpriz ayrılık Azer Kurtuluş Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı
Babam filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Masterchef kadınbudu köfte tarifi
2019 DGS Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman? Dikey Geçiş Sınavı Geç Başvuru Ücreti ve Detayları
Ücretsiz maskeler nereden, nasıl alınır? Ücretsiz maske dağıtılan yerler
Zoom Uygulaması yasaklanacak mı, bilgileri mi çalıyor? Zoom uygulaması güvenilir midir?
AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? AÖF internet başvurusu ve kayıt tarihleri
Ankara Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim yerleri
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Güncel gümüş fiyatları 16 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
15 Eylül 2020 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Eylül 2020 Salı Koronavirüs sonuçları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.