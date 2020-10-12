İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu

NBA'de 2019 - 2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Lakers final serisinin altıncı maçını da kazanarak seriyi 4 - 2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:29
NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu
Takip Et:

NBA’de 2019 – 2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Lakers final serisinin altıncı karşılaşmasında Miami Heat ile parkeye çıktı. Altıncı maç öncesi seride 3 – 2 önde olan Lakers son maçı da kazandı ve NBA şampiyonu oldu.


Los Angeles Lakers 10 yıl sonra ilk defa NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Bu şampiyonluk Lakers’in 17. Şampiyonluğu oldu.

Los Angeles Lakers’in yıldızı LeBron James serisinin altıncı karşılaşmasında 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla ‘triple-double’ yaptı. LeBron James final serisindeki performansıyla serinin MBP’si seçildi. MVP ödülü James’in 4. Ödülü oldu.

Los Angeles Lakers final serisindeki altıncı maçı 106 – 93 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Lakers’in diğer yıldızı Antony Davis final maçında 19 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla ‘double – double’ yaptı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NbaLos Angeles LakersMiami Heat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku
Çekya milli takımına giden Filip Novak'a koronavirüs şoku
Bakan Kasapoğlu, Rusya karşılaşmasını statta takip etti
Bakan Kasapoğlu, Rusya karşılaşmasını statta takip etti
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand krizi! Milli maçta sakatlandı
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand krizi! Milli maçta sakatlandı
Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek
Aliyev, Ermenistan'a ateş püskürdü: Layıkıyla karşılık verilecek
Başakşehir hazırlık maçında 5 gol kaydetti
Başakşehir hazırlık maçında 5 gol kaydetti
Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı
Fransa Açık şampiyonu Nadal, yeni bir rekora imza attı

Popüler Haberler

Üniversite öğrencilerine burs veren üniversiteler
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 12 Ekim 2020 Pazartesi
Kanada asgari ücret ne kadar? 2020 Kanada yaşam şartları nasıl?
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç alan yerler
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
En çok izlenen 50 kore dizisi - Kore dizisi sevenlere güncel liste
Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak? Formatı ve yarışmacıları kim olacak?
Tutunamayanlar yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Bu hafta yeni bölüm varmı? Hakkı Bulut Tutunamayanlar dizisinde!
Herkese 400 TL bayram harçlığı dağıtılacak haberleri gerçek mi? Açık kapı ile bayram harçlığı dağıtılacak mı?
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Başvuranlara Anında 20.000 TL
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
EBA canlı ders yoklama alınıyor mu? Devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
Bağ-Kurlular hangi hallerde rapor parası alabilir? Kimler rapor parası alabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.