NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu

NBA’de 2019 – 2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Lakers final serisinin altıncı karşılaşmasında Miami Heat ile parkeye çıktı. Altıncı maç öncesi seride 3 – 2 önde olan Lakers son maçı da kazandı ve NBA şampiyonu oldu.

Los Angeles Lakers 10 yıl sonra ilk defa NBA şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Bu şampiyonluk Lakers’in 17. Şampiyonluğu oldu.

Los Angeles Lakers’in yıldızı LeBron James serisinin altıncı karşılaşmasında 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla ‘triple-double’ yaptı. LeBron James final serisindeki performansıyla serinin MBP’si seçildi. MVP ödülü James’in 4. Ödülü oldu.

Los Angeles Lakers final serisindeki altıncı maçı 106 – 93 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Lakers’in diğer yıldızı Antony Davis final maçında 19 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla ‘double – double’ yaptı.