NBA'de 2019 - 2020 şampiyonu Los Angeles Lakers oldu

NBA’de 2019 – 2020 sezonunun şampiyonu Los Angeles Lakers oldu. Lakers final serisinin altıncı karşılaşmasında Miami Heat ile parkeye çıktı. Altıncı maç öncesi seride 3 – 2 önde olan Lakers son maçı da kazandı ve NBA şampiyonu oldu.
Los Angeles Lakers’in yıldızı LeBron James serisinin altıncı karşılaşmasında 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik performansıyla ‘triple-double’ yaptı. LeBron James final serisindeki performansıyla serinin MBP’si seçildi. MVP ödülü James’in 4. Ödülü oldu.
Los Angeles Lakers final serisindeki altıncı maçı 106 – 93 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Lakers’in diğer yıldızı Antony Davis final maçında 19 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla ‘double – double’ yaptı.