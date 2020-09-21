NBA’da Boston, Miami Heat’ı devirmeyi başardı!

NBA play-off’ları Boston Celtics ile Miami Heat arasında oynanan üçüncü karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı final serisinde üçüncü maçında karşı karşıya gelen Boston, Miami Heat karşısında galibiyet almayı başardı. Boston, karşılaşmada 4 oyuncusunun sergilediği başarılı performans sayesinde maçı 117-106’lık skor ile kazandı.
Serinin ilk iki karşılaşmasını Miami Heat kazanmıştı. Ancak üçüncü karşılaşmada Boston, Miami Heat’ın yenilgi serisine son vermeyi başardı.
NBA play-off’larda sırada Lakers ile Nuggets arasında oynanacak Batı Konferansı final serisi ikinci maçı bulunuyor.
Son Güncelleme: 21.09.2020 13:38