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NBA’da Boston, Miami Heat’ı devirmeyi başardı!

NBA’da Doğu Konferansı final serisinde Boston Celtics, Miami Heat’ı devirmeyi başardı! Bu galibiyetle birlikte genel durum 2-1 oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 13:38
NBA’da Boston, Miami Heat’ı devirmeyi başardı!
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NBA play-off’ları Boston Celtics ile Miami Heat arasında oynanan üçüncü karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı final serisinde üçüncü maçında karşı karşıya gelen Boston, Miami Heat karşısında galibiyet almayı başardı. Boston, karşılaşmada 4 oyuncusunun sergilediği başarılı performans sayesinde maçı 117-106’lık skor ile kazandı.


Karşılaşmada Jaylen Brown 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Jayson Tatum 25 sayı, 14 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla dikkatleri üzerlerinde topladılar. Diğer yandan Kemba Walker 21, Marcus Smart ise 20 sayı kaydetmeyi başardı.

Serinin ilk iki karşılaşmasını Miami Heat kazanmıştı. Ancak üçüncü karşılaşmada Boston, Miami Heat’ın yenilgi serisine son vermeyi başardı.

NBA play-off’larda sırada Lakers ile Nuggets arasında oynanacak Batı Konferansı final serisi ikinci maçı bulunuyor.



Son Güncelleme: 21.09.2020 13:38
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Anahtar Kelimeler:
NbaMiami HeatDoğu KonferansıBoston Celtics
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