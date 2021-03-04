NBA Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers basketbol karşılaşması hangi gün, saat kaçta?

maçları nefes kesmeye devam ediyor. Tüm hızıyla devam eden NBA maçları arasında bu geceve’ta karşı karşıya gelecek.’ın da yer aldığı Cleveland Cavaliers takımının bu gece kazanıp kazanamayacağı merak konusu oldu. Performansı her geçen gün daha da iyiye giden Cedi Osman bu gece de maçta yer alacak.

Türkiye’de 4 Mart saat 03.00’da canlı olarak yayınlanacak mücadelenin hangi kanallardan izlenilebildiği ise merak konusu oldu. Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers maçını Bilyoner TV kanalından canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

