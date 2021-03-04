NBA Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers basketbol karşılaşması hangi gün, saat kaçta?

04 Mart 2021 Perşembe 00:42
NBA
maçları nefes kesmeye devam ediyor. Tüm hızıyla devam eden NBA maçları arasında bu gece Cleveland Cavaliers
ve Indiana Pacers
’ta karşı karşıya gelecek. Cedi Osman
’ın da yer aldığı Cleveland Cavaliers takımının bu gece kazanıp kazanamayacağı merak konusu oldu. Performansı her geçen gün daha da iyiye giden Cedi Osman bu gece de maçta yer alacak.
Türkiye’de 4 Mart saat 03.00’da canlı olarak yayınlanacak mücadelenin hangi kanallardan izlenilebildiği ise merak konusu oldu. Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers maçını Bilyoner TV kanalından canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.
Son Güncelleme: 04.03.2021 00:42
Takip Et: