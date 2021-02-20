NBA All-Star ilk 5'ler netlik kazandı!

Batı Yakası’ndan LeBron James ve Doğu Yakası’ndan en çok oyu alan Kevin Durant takım kaptanları seçildi.
7 Mart günü Atalanta'da düzenlenecek organizasyondan önce 4 Mart günü James ve Durant, oylama listesinde görünen olan oyuncuları seçecek ve yedek kadro seçimi yapacak.
Batı Konferansı karmasının ilk beşi:
LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Kawhi Leonard (LA Clippers)
Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:
Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Bradley Beal (Washington Wizards)
Kyrie Irving (Brooklyn Nets)
NBA All-Star maçının ilk beşi açıklandı. Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, yaklaşık 6 milyon oyla en çok tercih edilen kişi oldu.
Batı Yakası’ndan LeBron James ve Doğu Yakası’ndan en çok oyu alan Kevin Durant takım kaptanları seçildi.
7 Mart günü Atalanta'da düzenlenecek organizasyondan önce 4 Mart günü James ve Durant, oylama listesinde görünen olan oyuncuları seçecek ve yedek kadro seçimi yapacak.
Batı Konferansı karmasının ilk beşi:
LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)
Stephen Curry (Golden State Warriors)
Luka Doncic (Dallas Mavericks)
Nikola Jokic (Denver Nuggets)
Kawhi Leonard (LA Clippers)
Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:
Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
Joel Embiid (Philadelphia 76ers)
Bradley Beal (Washington Wizards)
Kyrie Irving (Brooklyn Nets)