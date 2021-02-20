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NBA All-Star ilk 5'ler netlik kazandı!

NBA All-Star maçının ilk beşi açıklandı. Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, yaklaşık 6 milyon oyla en çok tercih edilen kişi oldu. Merak içerisinde beklenilen yıllık NBA organizasyonu NBA All-Star'da ilk beş kadro açıklandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:58
NBA All-Star ilk 5'ler netlik kazandı!
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Batı Yakası’ndan LeBron James ve Doğu Yakası’ndan en çok oyu alan Kevin Durant takım kaptanları seçildi.

7 Mart günü Atalanta'da düzenlenecek organizasyondan önce 4 Mart günü James ve Durant, oylama listesinde görünen olan oyuncuları seçecek ve yedek kadro seçimi yapacak.

Batı Konferansı karmasının ilk beşi:

LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:

Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

NBA All-Star maçının ilk beşi açıklandı. Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, yaklaşık 6 milyon oyla en çok tercih edilen kişi oldu.

Merak içerisinde beklenilen yıllık NBA organizasyonu NBA All-Star'da ilk beş kadro açıklandı.

Batı Yakası’ndan LeBron James ve Doğu Yakası’ndan en çok oyu alan Kevin Durant takım kaptanları seçildi.

7 Mart günü Atalanta'da düzenlenecek organizasyondan önce 4 Mart günü James ve Durant, oylama listesinde görünen olan oyuncuları seçecek ve yedek kadro seçimi yapacak.

Batı Konferansı karmasının ilk beşi:

LeBron James (kaptan) (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kawhi Leonard (LA Clippers)

Doğu Konferansı karmasının ilk beşi:

Kevin Durant (kaptan) (Brooklyn Nets)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)



Son Güncelleme: 20.02.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
NbaBatı KonferansıDoğu KonferansıAll-star
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