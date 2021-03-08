NBA All Star 2021 kim kazandı? LeBron'un takımı mı, Durant'ın takımı mı yendi? NBA All Star 2021 özeti

Doğu tarafında Durant, Batı tarafında Lebron kaptan All-Star akşamında Doğu Konferansı Takımı’nın kaptanlığını Kevin Durant, Batı Konferansı Takımı’nın kaptanlığını da LeBron James üstlendi.

70. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star karşılaşmasının kazananı 170 – 150 skor ile LeBron James’ın takımı oldu. Karşılaşma boyunca üstün bir performans gösteren LeBron James’ın takımı; 1. çeyreği 40 – 39, 2. çeyreği 100 – 80, 3. çeyreği ise 146 – 125 skor ile önde bitirerek toplamda 170 – 150 skor ile rakibine 20 sayılık fark atmayı başararak maçın kazananı oldu. Bu galibiyet sonrasında LeBron James, son dört senede dördüncü kez All-Star galibiyetini almış oldu.

MVP Ödülü Giannis Antetokounmpo’un bu sene verilen Kia Kobe Bryant MVP Ödülü de LeBron James’ın takımından Giannis Antetokounmpo’ya verildi. Antetokounmpo, maçta 16’da 16 şut isabeti ile karşılaşmayı 35 sayı ile tamamlamayı başardı.

James’ın takımından Lillard aldığı 32, Curry ise 28 sayı ile gecenin öne çıkan diğer isimlerinden oldular.

Kevin Durant’ın takımından da; Bradley Beal aldığı 26, Kyrie Irving 24, James Harden da 21 sayıyla takımlarına katkıda bulunan isimler oldu.

Geçen sene geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayata veda eden ünlü basketbolcu Kobe Bryant da gecede unutulmayarak anıldı. Gecede yapılan smaç yarışmasının kazanan ismi Anfenee Simons oldu.

8 – 3 sayı yarışmasının kazananı Stephen Curry oldu.Gecede düzenlenen yetenek yarışmasının kazanan ismi ise, Domantas Sabonis.

NBA 2021 All-Star maçından önce milli marşı seslendirmek için Gladys Knight sahneye çıktı.