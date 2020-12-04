NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak, maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyada en fazla izleyicisi olan basketbol ligi NBA için yeni sezon hazırlıkları başladı. Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) resmi intenet sitesinde yapılan açıklamada, NBA 2020-2021 sezonunun tarihiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak?

NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?

NBA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2020-2021 sezonunun, 22 Aralık Salı günü başlayacağı öğrenildi. Anlaşmaya göre yeni sezon 22 Aralıkta başlayacak ve normal sezonda olduğu gibi her takım 72 maç oynayacak. Serbest oyuncu görüşmeleri 20 Kasım, oyuncu sözleşmeleri ise 22 Kasım tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Bunun yanında oyuncuların tavan ücreti ise bu sezon için 109,14 milyon dolar olarak belirlendi.

Ülkemizde de yoğun ilgi gören NBA maçları, ne yazık ki şifreli kanallar üzerinden yayınlanıyor. NBA maçları geçtiğimiz sezon S Sport kanalında yayınlanmıştı. Bu sezon da yine aynı kanalda yayınlanacağı ön görülüyor.