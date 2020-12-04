NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak, maçlar hangi kanalda yayınlanacak?

Dünyada en fazla izleyicisi olan basketbol ligi NBA için yeni sezon hazırlıkları başladı. Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) resmi intenet sitesinde yapılan açıklamada, NBA 2020-2021 sezonunun tarihiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.
NBA 2021 yeni sezon ne zaman başlayacak?
NBA maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Ülkemizde de yoğun ilgi gören NBA maçları, ne yazık ki şifreli kanallar üzerinden yayınlanıyor. NBA maçları geçtiğimiz sezon S Sport kanalında yayınlanmıştı. Bu sezon da yine aynı kanalda yayınlanacağı ön görülüyor.
Son Güncelleme: 04.12.2020 21:31