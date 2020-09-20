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Nazım Sangare'den transfer sorularına cevap geldi

Nazım Sangare kendisine yöneltilen transfer sorularına cevap verdi. Sangare transferiyle ilgili olarak Salı günü kesinlik kazanacağını söyledi.

20 Eylül 2020 Pazar 12:26
Nazım Sangare'den transfer sorularına cevap geldi
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Nazım Sangare, Fraport TAV Antalyaspor’un Beşiktaş karşısına çıktığı maçın kadrosuna alınmadı. Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş’la anılan Sangare, bugün Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı’nda görüntülendi.

Nazım Sangare taraftarlardan gelen transfer sorularına cevap verdi. Sahilde arkadaşlarıyla kısa bir süre geçiren Sangare, ‘Hangi takıma gideceksin’ şekilde gelen bir soruya transferinin Salı günü kesinlik kazanacağını söyledi. Ayrıca Sangare Beşiktaş maçında forma giymemesinin nedeninin transfer süreci olduğunu ifade etti.   


Nazım Sangare'nin adı uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı. Ancak son günlerde Sangare'ye Fenerbahçe'nin daha yakın olduğu söyleniyor. 



Son Güncelleme: 20.09.2020 12:26
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Anahtar Kelimeler:
Nazım SangareAntalyaspor
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