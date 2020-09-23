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Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı!

Kadro rotasyonunda yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Nazım Sangare'yi 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuya hoş geldin diyen Fenerbahçe, çubuklu ile şampiyonluk dileklerinde bulundu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 21:33
Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı!
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Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna oyuncu katmaya devam ediyor. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen milli sağ bek oyuncusu Nazım Sangare’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler oyuncuya 4 yıllık imza attırdı.


Fenerbahçe tarafından Nazım için yapılan açıklama ise, ‘Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli oyuncu Nazım Sangare, Fenerbahçe’ye 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz.’ Açıklaması yapıldı.



Son Güncelleme: 23.09.2020 21:33
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FenerbahçeNazım Sangare
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