Nazım Sangare, Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza attı!

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna oyuncu katmaya devam ediyor. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor forması giyen milli sağ bek oyuncusu Nazım Sangare’yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler oyuncuya 4 yıllık imza attırdı.

Fenerbahçe tarafından Nazım için yapılan açıklama ise, ‘Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli oyuncu Nazım Sangare, Fenerbahçe’ye 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz.’ Açıklaması yapıldı.